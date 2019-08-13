Россия выслала украинского дипломата в ответ на действия Киева

Москва объявила сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге персоной нон-грата в ответ на аналогичные действия Киева против российского дипломата. Об этом сообщили в МИД России.

"В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", - подчеркнули на Смоленской площади.

Ранее во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о высылке с территории страны сотрудника российского генконсульства во Львове.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что украинские спецслужбы готовили соответствующую провокацию против дипломата еще с мая 2019 года и "по обыкновению" не подкрепили свои обвинения против него никакими доказательствами. Такой шаг, как предположили в МИД РФ, может быть связан со внутриполитическими играми на Украине.