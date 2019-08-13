Матчем между "Ростовом" и "Крыльями Советов" завершился пятый тур чемпионата России в премьер-лиге.

Донской клуб на своем поле одержал победу 1:0. Единственный гол на 33-й минуте забил Шомуродов. Таким образом, "Ростов" набрал в стартовых пяти турах 11 очков и вышел на чистое второе место - выше только действующий чемпион страны "Зенит", у которого 13 баллов. Ростовчане и петербуржцы - единственные в Российской премьер-лиге, кто еще не проиграл ни одного матча.

- Ребята в команде собраны амбициозные, они понимают, что еще ничего не сделано, -скромно заметил по этому поводу в эфире "Матч ТВ" главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

Отметим, что для "Крыльев" поражение в Ростове-на-Дону стало четвертым подряд. Команда Миодрага Божовича укомплектована очень приличными футболистами, и такой старт стал явным провалом.