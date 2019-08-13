С января по июль 2019 года объем прямых иностранных инвестиций в КНР вырос на 7,3 процента

В долларовом выражении объем притока иностранных инвестиций за семь месяцев этого года вырос на 3,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 78,8 миллиарда долларов.

В июле прямые иностранные инвестиции в Китае достигли 54,82 миллиарда юаней, рост составил 8,7 процента по отношению к аналогичному периоду 2018 года.