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13.08.2019 07:05
Рубрика: Спорт

Шарапова вышла во второй круг в Цинциннати

Текст: Максим Домчев
Россиянки Мария Шарапова и Светлана Кузнецова одержали победы на турнире в американском Цинциннати.

Экс-первая ракетка мира Шарапова, которая побеждала в Цинциннати в 2011 году, в стартовом поединке встречалась с американкой Элисон Риск. В первом сете у россиянки не возникло серьезных проблем - 6:3. А судьба второго сета решалась на тай-брейке, где успех сопутствовал Шараповой - 7:4. Всего матч один час 56 минут.

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В следующем раунде соревнований соперницей Шараповой станет австралийка Эшли Барти, которая на нынешней неделе лишилась первого места в рейтинге WTA.

Куда больше сил затратила на выход во второй круг Светлана Кузнецова. Ее соперницей в стартовом поединке стала Анастасия Снвастова из Латвии. До этого они встречались четыре раза и в трех случаях побеждала россиянка.

Мария Шарапова проиграла на старте турнира в Торонто

Первый сет на тай-брейке остался за россиянкой - 7:3, однако второй в матче дополнительный гейм остался за Севастовой - 7:4. И все же в решающий момент Кузнецова сыграла более уверенно, чем соперница, выиграв третью партию 6:4. Матч продолжался два часа и 38 минут.

Во втором круге Кузнецова сыграет с Даяной Ястремской (Украина), которая победила Каролин Возняцки из Дании.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA Мария Шарапова
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