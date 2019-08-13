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Рубрика: В мире

Дипломат с языком

Названо имя нового посла США в России
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(7936)
Новым послом США в России может стать американский спецпредставитель по КНДР Стефан Бигэн. Агентство Рейтер выяснило, что президент Дональд Трамп всерьез рассматривает этого дипломата на замену послу Джону Хантсману, который недавно объявил о скором завершении своей командировки.

Официально Белый дом и госдепартамент США не подтверждают эту информацию. Однако о рассмотрении кандидатуры 56-летнего Бигэна также сообщил информационный портал Vox, ссылающийся на собственные источники. А газета The Wall Street Journal называла Бигэна одним из основных претендентов наряду с послом США в ФРГ Ричардом Гренеллом, хотя последний якобы сам не очень заинтересован в переезде в Москву. После того как Белый дом объявит кандидатуру нового главы дипмиссии, ему предстоит выступить на слушаниях и пройти утверждение в сенате.

Фото: Reuters
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Бигэн до назначения спецпредставителем по КНДР занимался внешними связями в компании "Форд", а еще раньше работал в аппарате нацбезопасности в администрации Джорджа Буша-младшего. Его считают специалистом по России. В частности, он изучал Россию и русский язык в Университете Мичигана, а в начале 90-х годов возглавлял московское отделение Международного республиканского института, который долгие годы работал под началом известного русофобскими взглядами экс-сенатора Джона Маккейна (в 2016 году деятельность этой организации была признана нежелательной в России. - Прим. "РГ"). Кроме того, Бигэн входил в руководство Американо-российского фонда по экономическому и правовому развитию, который также включен в перечень нежелательных организаций в РФ. Посол США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке с 3 октября, поскольку будет участвовать в борьбе за кресло губернатора штата Юта.

В мире США Россия и США
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