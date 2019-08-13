Социологи рассказали, какие грибы чаще всего собирают россияне

Белые грибы и подберезовики "лидируют" среди грибов, попавших этим летом в корзины россиян, свидетельствуют опросы ВЦИОМ. Волнушки, например, встречаются куда реже.

52 процента россиян, согласно опросу, собирают именно белые грибы, 35 процентов - подберезовики, 33 - подосиновики, 28 - предпочитают опята, 23 выбирают маслята, 21 ищут грузди, и 20 - лисички. По 1 проценту набрали волнушки, моховики, сморчки.

Вес грибных корзин россиян тоже вызывает уважение: в среднем за один поход каждый грибник приносит домой пять килограммов грибов. Но грибники Привольжя приносят по 6, а Сибири по 7 килограмм грибов.

Но самые заядлые грибники, утверждают социологи ВЦИОМ, все-таки живут в Москве и Санкт-Петербурге - 47 процентов. На втором месте по количеству грибников - города-миллионники - 42 процента, а на третьем - города с 500-950 тысячами жителей. Получается. Видимо, поход за грибами еще и своего рода способ снять стресс от урбанистических нагрузок. Чем выше эти нагрузки, тем желаннее походы в лес за грибами.

В последние год-два за грибами ходили 48 процентов россиян. На рыбалку - 23 процента, собирали травы - 8 процентов, и 4 процента охотились. Наиболее популярен сбор грибов все-таки у мужчин, видимо, это по каким-то признакам "мужское занятие". Особенно любят собирать грибы люди от 35 до 44 и от 45 до 59 лет.