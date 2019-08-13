Средняя зарплата в "Роскосмосе" достигла 400 тысяч рублей

Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей. Это на 14 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом сообщило ведомство в отчете за прошлый год.

"Среднемесячный размер оплаты труда работников корпорации за 2017 год - 382 тысяч рублей, за 2018 год - 396 тысяч рублей", - отмечается в документе.

Впрочем, если бы в отчете учитывались доходы предприятий, входящих в структуру "Роскосмоса", средняя зарплата была бы гораздо ниже - на уровне 59,7 тысячи рублей. Но в данном случае подсчет касался только 605 штатных сотрудников госкорпорации, включая высшее звено. Руководство госкорпорации получило в 2018-м 557 млн рублей - как зарплату и премии.