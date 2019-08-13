США отложат введение дополнительных пошлин на китайские товары

Вашингтон повременит с введением 10-процентных импортных пошлин на производимые в Китае товары, включая телефоны и ноутбуки. Как пояснили в пресс-службе Управления представителя США на торговых переговорах, которое ранее подготовило перечень продукции из Поднебесной, попадающей под новый тариф, для части позиций решено ввести отсрочку до 15 декабря. Кроме того, отдельные товары вообще исключат из этого списка "в интересах национальной безопасности, здравоохранения и в силу прочих факторов". Оставшаяся продукция, как и обещал президент Дональд Трамп, с 1 сентября будет облагаться новым тарифом.

"Пошлины на определенные товары будут отложены до 15 декабря. В их число входят, к примеру, мобильные телефоны, ноутбуки, видеоигры, консоли, некоторые виды игрушек, компьютерные мониторы, определенные предметы обуви и одежды", - говорится в заявлении управления. Полный перечень продукции, которой пошлины не коснутся, будет опубликован позднее.

Ранее глава Белого дома заявил, что с 1 сентября Вашингтон планирует ввести пошлины в размере десяти процентов на товары из Китая, объем импорта которых в США составляет около 300 миллиардов долларов в год. Критики этого решения указывали, что поскольку в перечень входит множество потребительских товаров, включая электронику, решение Белого дома приведет к росту цен на них на полках магазинов в США и ударит по кошелькам рядовых американцев.