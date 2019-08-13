Стали известны обстоятельства смерти диджея и модели Жанны Рассказовой

К 29-летней DJ Jane Rass, она же - Жанна Рассказова, умершей в эти выходные в Москве, за несколько часов до смерти вызывали на дом нарколога.

Как передает РЕН ТВ, "по некоторым данным", у девушки было хроническое заболевание и она "постоянно принимала лекарства", однако не уведомила об этом врача частной клиники, который ставил ей в тот роковой день капельницу.

При этом уточнено, что у диджея "были проблемы с наркотиками и алкоголем".

Рассказова находилась на съемной квартире в компании, где случилась "затянувшая вечеринка". По словам Александра, приятеля Жанны, "Рассказова была несколько заторможена и сообщила, что вызвала нарколога". Когда врач прибыл и поставил ей капельницу, то, уезжая, попросил друзей Рассказовой не оставлять ее одну. А девушка уснула.

Спустя несколько часов Александр начал беспокоиться, что она уже долго спит и зашел к ней - проверить ее состояние. Где ему показалось, что Рассказова "странно дышит". Приятель разбудил Рассказову, она встала, дошла до кухни, где ей резко стало плохо - и модель упала в обморок на глазах у друзей.

В панике гости вызвали скорую, однако спасти жизнь Жанны уже не удалось - к приезду специалистов она находилась в состоянии клинической смерти.

По одной из версий, причиной могла стать несовместимость препаратов, которые она принимала, с тем лекарством, которое ей ввел нарколог.

Вторая версия - передозировка противозаконными веществами. С чем не согласны некоторые друзья покойной, напирающие, что Жанна "вела здоровый образ жизни, правильно питалась и много времени проводила в спортзале". О чем должны свидетельствовать, по их мнению, мотивирующие фото из Instagram погибшей.