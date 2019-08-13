Тату рэпера Дрейка с The Beatles разозлило пользователей Сети

Канадский рэпер Дрейк набил на руке татуировку с The Beatles: на ней ливерпульская четверка шагает по Abbey Road, а сам он, как бы встречая музыкантов, машет им рукой. Такой эскиз исполнитель выбрал в честь того, что побил три рекорда легендарной группы, но в Сети энтузиазм не оценили.
Дрейк обошел The Beatles по количеству треков, которые одновременно попали в топ-100 чарта Billboard: семь против пяти. При этом 12 композиций рэпера побывали в десятке лучших - у британцев здесь на один трек меньше. Также он обогнал "битлов" по общему количеству синглов, занимавших второе место в топ-100 за всю историю чарта.
Фото татуировки Дрейк разместил у себя в Twitter, где пост тут же собрал массу недовольных комментариев. Пользователи пишут, что тату носит "нарциссический" характер и "если люди вспомнят песни рэпера через 50 лет, тогда поговорим".
Кстати, исполнитель не преминул похвастаться своими достижениями и в песнях: в композиции Going Bad, вышедшей в январе этого года, есть строчка "У меня больше чертовски хороших песен, чем у Битлз".
Drake has a tattoo of himself in front of the Beatles on his arm. “I got more slaps than the Beatles...” pic.twitter.com/krzzFSF2Mj— Word On Road (@WordOnRd) 9 августа 2019 г.