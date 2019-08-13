Теплая погода в Москве продержится до вечера вторника

Во вторник днем погоду в Москве еще будет определять уходящий антициклон, но к вечеру его сменит новый холодный и дождливый циклон.

В столичном Метеобюро рассказали, что сегодня утром будет по-осеннему свежо (не выше +10 градусов), зато днем воздух сможет прогреться до +23...+25 градусов.

Наслаждаться летним теплом москвичи смогут до вечера. А затем влиять на погоду в регионе начнет новый циклон, о своем присутствии он заявит дождями с грозами, усилением ветра до 12м/с и похолоданием.

В ночь на среду, по прогнозу синоптиков, воздух прогреется максимум до +8, по области столбик термометра может опуститься до +5 градусов. Атмосферное давление высокое - около 750 мм рт ст.

Кстати, самым теплым день 13 августа был в 2007 году. Тогда воздух прогрелся до +31,5. А в 1975 году в этот день столбики термометра опустились до +4.