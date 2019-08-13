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Рубрика: В мире

Трамп допустил возможность выхода США из ВТО, "если это потребуется"

Соединенные Штаты могут выйти из состава Всемирной торговой организации, "если это потребуется", заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на нефтехимическом комбинате в Пенсильвании​​​.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп: США не готовы к заключению торгового соглашения с Китаем

Членство в ВТО, по мнению президента США, невыгодно экономике страны, а правила организации помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения.

Под другими странами он в первую очередь имел в виду Китай, с которым Вашингтон в последние месяцы находится в состоянии торговой войны.

"У них все стояло на месте, а потом резко стало расти... ужасное решение", - передает РИА Новости комментарий Трампа о вступлении Китая в ВТО.

В мире США Международные организации ВТО Дональд Трамп
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