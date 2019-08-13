Ученые из США разработали вакцину против вируса Эбола

Ученые из США объявили о том, что разработали вакцину против вируса Эбола, которая испытывалась в Демократической республике Конго (ДРК) и дала положительный эффект - излечение для 90 процентов пациентов, заболевших этой лихорадкой, сообщает ВВС.

Ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), который выступил одним из разработчиков вакцины, заявили, что вирус Эбола вскоре может стать "предотвратимой и излечимой" болезнью. Эти выводы были сделаны после того, как исследование двух препаратов показало значительное улучшение показателей выживаемости пациентов в ДРК, где наблюдается крупная вспышка вируса.

По словам представителей министерства здравоохранения, эти лекарства теперь будут использоваться для лечения всех пациентов с этим заболеванием в ДР Конго.

Препараты, названные REGN-EB3 и mAb114, работают, атакуя вирус Эбола с помощью антител, нейтрализуя его воздействие на клетки человека. По словам доктора Энтони Фаучи, директора NIAID, они являются "первыми препаратами, которые в научно обоснованном исследовании явно продемонстрировали значительное снижение смертности" для пациентов с Эболой.

REGN-EB3 и mAb114 были разработаны с использованием антител, собранных у пациентов, выживших после заражения вирусом Эбола. От него в прошлом году в ДР Конго погибло более 1800 человек. Два других препарата, названные ZMapp и Ремдесивир, были исключены из испытаний, поскольку они оказались менее эффективными.

Испытание, проведенное международной исследовательской группой, координируемой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), началось в ноябре прошлого года. С тех пор четыре экспериментальных препарата были испытаны на приблизительно 700 пациентах. Первые выводы сделаны на основе анализа данных первых 499 человек из них.

По данным ВОЗ, выживаемость среди пациентов с низким уровнем вируса в крови достигала 94%, когда им давали REGN-EB3, и 89%, когда им давали mAb114.

Приветствуя успех исследования, Джереми Фаррар, директор всемирной благотворительной организации Wellcome Trust, сказал, что лечение с помощью этих препаратов, "несомненно, спасет жизни". По словам Фаррара, полученные данные указывают на то, что ученые приближаются к тому, чтобы превратить Эболу в болезнь, которую можно предотвратить и лечить.

В июле этого года ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение".

Между тем, попытки сдержать последнюю вспышку вируса осложнялись насилием со стороны повстанцев и недоверием к иностранцам, так, три конголезских врача были арестованы в начале августа по подозрению в убийстве медика из ВОЗ.

В этом году в стране было совершено нападение на около 200 медицинских учреждений, что привело к нарушению процесса вакцинации и лечения. В одном случае члены семьи напали на работников здравоохранения, которые наблюдали за похоронами их родственника.

Исследование 2018 года, опубликованное в медицинском журнале Lancet, свидетельствует, что "вера в дезинформацию была широко распространена" в отношении этого заболевания.

Справка "РГ"

В результате эпидемии вируса Эбола в Западной Африке в 2014-16 годах были, по данным ВОЗ, заражены 28 616 человек, в основном в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Около 11 310 человек погибли в результате крупнейшей, когда-либо зарегистрированной, вспышки этого вируса.