Что делать с гигантскими островами пластика, которые плавают в океане и стали поистине мировой проблемой? Предложений множество, от полного запрета пластика до его полной переработки на специальных заводах. Но как их реализовать? Здесь ясности пока нет. А тем временем на свалки каждый год попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается почвенными микробами и остается в почти нетронутом виде десятки и даже сотни лет. Многие частицы пластика попадают в воды океана, где они проникают в желудки рыб и птиц и часто становятся не только причиной их гибели, но и по пищевой цепочке добираются до желудка человека.

В поиске управы на пластик ученые все больше склоняются к тому, чтобы поручить борьбу с ним фауне. К примеру, пару лет назад было показано, что гусеницы мучных хрущаков могут поедать пенопласт и некоторые другие виды пластика.

И вот новое открытие. Испанские ученые обнаружили, что гусеницы обычной восковой моли, пожирающей воск в ульях пчел, способны поедать и переваривать полиэтилен - один из самых стойких и химически прочных пластиков. Впечатляет их аппетит: за полдня около ста гусениц съели почти 100 миллиграммов полиэтилена, что в тысячи раз больше скорости разложения пластика при помощи бактерий и других насекомых.

Как предполагают ученые, организм гусениц вырабатывает особый фермент, который разрывает связи между звеньями полимерных молекул и превращает их в этиленгликоль - токсичный для человека спирт. Пока неизвестно, какие молекулы в этом участвуют, но ученые надеются раскрыть секреты гусениц. Если это удастся, то синтетическую версию их ферментов можно использовать для переработки пластикового мусора и очистки биосферы Земли.