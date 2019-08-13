В поиске управы на пластик ученые все больше склоняются к тому, чтобы поручить борьбу с ним фауне. К примеру, пару лет назад было показано, что гусеницы мучных хрущаков могут поедать пенопласт и некоторые другие виды пластика.
И вот новое открытие. Испанские ученые обнаружили, что гусеницы обычной восковой моли, пожирающей воск в ульях пчел, способны поедать и переваривать полиэтилен - один из самых стойких и химически прочных пластиков. Впечатляет их аппетит: за полдня около ста гусениц съели почти 100 миллиграммов полиэтилена, что в тысячи раз больше скорости разложения пластика при помощи бактерий и других насекомых.
Как предполагают ученые, организм гусениц вырабатывает особый фермент, который разрывает связи между звеньями полимерных молекул и превращает их в этиленгликоль - токсичный для человека спирт. Пока неизвестно, какие молекулы в этом участвуют, но ученые надеются раскрыть секреты гусениц. Если это удастся, то синтетическую версию их ферментов можно использовать для переработки пластикового мусора и очистки биосферы Земли.