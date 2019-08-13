Новости

Месси попросил Неймара не переходить в "Реал" 07:39
Ученые выяснили, какие люди особенно склонны к раку 07:17
Спасшую девочку при крушении L-410 в Нелькане наградили посмертно 07:03
Спасавшего детей при пожаре в "Холдоми" мальчика наградили посмертно 06:49
В США вступил в силу запрет на оборудование Huawei и ZTE 06:41
Тайфун "Кроса" может спровоцировать в Приморье наводнение 06:31
Россиянка пыталась попасть в Китай в набитых золотом кроссовках 06:21
Теплая погода в Москве продержится до вечера вторника 06:18
Мяукающий как обычная кошка гепард попал на видео 05:56
Пенс посетит церемонию интронизации императора Японии 05:55
В Хабаровском крае медведь убил грибника 05:46
В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку 05:40
Иран обвинил США в превращение региона в пороховую бочку 04:58
Жительница Владивостока по решению суда выселила из квартиры 18 собак 04:57
Дизайнеры Givenchy извинились перед КНР за некорректные футболки 04:51
В Приморье предотвратили проникновение посторонних на атомный крейсер 04:37
На Колыме врач застрелил пришедшего к больнице медведя 04:24
Два человека в Швеции получили письмо с подозрительным белым порошком 03:53
CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики 03:50
В Якутии пятеро человек погибли в ДТП 03:32
Мадуро обновил кабинет министров 03:06
Аргентинская биржа обрушилась на 38 процентов по итогам праймериз 02:44
Протестующие нарушили работу аэропорта Гонконга 02:20
Армия Сирии уничтожила в Идлибе трех полевых командиров 01:57
ДТП в Боливии унесло жизни 11 человек 01:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
13.08.2019 07:17
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые выяснили, какие люди особенно склонны к раку

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты из американского Института исследования рака Даны-Фарбера открыли редкую наследственную мутацию гена, которая значительно увеличивает риск заболеть раком в любом возрасте. Особенно это касается появления злокачественной опухоли поджелудочной железы. На ней пока и сосредоточились исследователи, передает Medicalxpress.

- Мы знали о том, что унаследованная мутация в гене BRCA2 повышает риск развития рака поджелудочной железы (это также касается молочных желез и яичников). Недавно идентифицированная мутация в гене RABL3 аналогичным образом увеличивает вероятность появления онкологии в течение жизни, - отметили исследователи.

Фото: iStock
Диетолог раскрыла секрет полезного и недорогого фастфуда

Ученые выяснили, что мутация RABL3 "ускоряет движение" известного белка KRAS и способствует росту раковых клеток.

Мутация гена RABL3 была обнаружена в ходе наблюдений за семьей, где у пятерых родственников выявили онкологию, связанную как с поджелудочной железой, так и с другими типами рака.

- Теперь мы ожидаем, что тестирование на эту генетическую мутацию будет рекомендовано всем людям, в семье которых были выявлены случаи заболевания раком, - пояснили ученые, добавив, что открытие мутации дает новые возможности для раннего выявления онкологии и более эффективного лечения.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В США вступил в силу запрет на оборудование Huawei и ZTE
Протестующие нарушили работу аэропорта Гонконга
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году
Спасавшего детей при пожаре в "Холдоми" мальчика наградили посмертно
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму