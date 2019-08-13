Новости

Путин пообщался с маленькими танцорами 23:09
"Матч ТВ" не показал ответную игру "Порту" - "Краснодар" 23:07
Украина и Грузия не получили статуса кандидатов на вступление в ЕС 22:30
Трамп допустил возможность выхода США из ВТО, "если это потребуется" 22:06
В Сочи у 97-летней пациентки удалили опухоль в голове 21:23
В России рухнули цены на популярные кроссоверы 21:09
В ДТП на Кубани погибли четыре человека 20:22
СМИ: Музыкант Дельфин потерял сознание в студии 20:14
В Шанхае стартует турнир по DOTA 2 с невероятным призовым фондом 20:05
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы 20:03
Минтруд Беларуси озвучил данные по безработице 19:26
Порошенко допросят с помощью детектора лжи 19:18
В фестивале "Шопен и его Европа" примут участие российские музыканты 18:41
Зеленский уволил украинского представителя в "минской группе" 18:33
V Форум СМИ России и Китая состоится на ВЭФ-2019 18:29
На Кубани в бухте Инал загорелся лес на площади 0,8 га 18:23
Мать Бузовой объяснила ее шутку про блокадницу 18:15
Астронавт из Италии станет первым "космическим диджеем" 18:14
Посмотри мне в глаза: в Сети рассекретили фары новой Kia Optima 18:12
Бузова объяснила, почему назвала себя блокадницей 18:10
Средняя зарплата в "Роскосмосе" достигла 400 тысяч рублей 18:06
США отложат введение дополнительных пошлин на китайские товары 18:04
Спасатели оказали помощь "терпящим кораблекрушение" в Арктике 18:01
Собянин на треть увеличил размер премий молодым ученым 17:40
Ученые воссоздали духи Клеопатры 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
13.08.2019 22:30
Рубрика: В мире

Украина и Грузия не получили статуса кандидатов на вступление в ЕС

Текст: Диана Ковалева

Украину и Грузию в Брюсселе не видят потенциальными кандидатами на вступление в Евросоюз. Это следует из опубликованного во вторник заявления внешнеполитической службы ЕС.

В документе ведомство сообщило о том, что к европейским санкциям против граждан Крыма присоединились шесть стран, не входящих в блок. В заявлении четко прописан уровень взаимоотношений с каждым из этих государств.

Польша испугалась сближения Евросоюза с Россией

"Страны - кандидаты (на вступление в ЕС) Черногория и Албания, потенциальный кандидат и участник Соглашения о стабилизации и ассоциации - Босния и Герцеговина, член Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к решению Совета ЕС от 20 июня 2019 года о продлении действующих ограничительных мер в отношении Крыма до 23 июня 2020 года", - говорится в заявлении, которое цитирует агентство ТАСС.

Черногория и Албания получили официальный статус кандидатов на вступление в ЕС, а, как следует из документа, потенциально рассчитывать на это из упомянутых стран может только Босния и Герцеговина, которая ранее подала заявку на членство в Евросоюзе.

В мире экс-СССР Украина В мире экс-СССР Грузия Международные организации Европейский союз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин: Решение о гражданстве Украины для россиян принято в США
Россия выслала украинского дипломата в ответ на действия Киева
В Кремле прокомментировали протесты в Москве
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Минтруд высказался о сокращении рабочей недели