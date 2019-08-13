В Беларуси появится центр миниинвазивной хирургии

О создании современного центра миниинвазивной эндоскопической хирургии на базе Республиканского клинического медицинского центра доложил Александру Лукашенко управляющий делами президента РБ Виктор Шейман, информирует пресс-служба главы государства.

Лечебное заведение сможет предоставлять пациентам новейшие технологии, которые используются в мировой практике при заболеваниях позвоночника, урологического характера и в сложных случаях лор-заболеваний. По мнению экспертного сообщества, миниинвазивная медицина, которую зачастую именуют еще "хирургией одного дня", имеет не только экономическую, но и практическую целесообразность и несет серьезные социальные выгоды. Применяемые методики признаны менее травматичными и позволяют пациентам максимально быстро пройти этап послеоперационной реабилитации и вернуться к трудовой деятельности.

Управляющий делами доложил в целом о выполнении поручений президента, в том числе, и о строительстве предприятия по выпуску пластиковых лыж. Работа по его созданию идет в плановом порядке, запуск намечен на октябрь текущего года, уточнил он. Кроме того, на встрече был обсужден вопрос по финансовой структуре УД: стоит задача создать соответствующие финансовые инструменты, которые позволят более эффективно работать этой управленческой системе.

Глава государства был проинформирован и о проектах, которые реализуются на Африканском континенте по его поручению. В стадии завершения находится, в частности, совместное предприятие по производству и переработке молока, говядины и птицы. Решается и вопрос по возведению электростанции на солнечных панелях. Кроме того, создается автотранспортная структура по перевозке грузов в регионе юга Африки, а также предприятие, которое будет заниматься возведением дорог и линий электропередачи.