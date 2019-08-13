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Рубрика: В мире

В Европарламенте возмутились ростом цен в местной столовой

Текст: Екатерина Забродина
В Европарламенте решили бороться с социальной несправедливостью - резким ростом цен в его брюссельской столовой. Некоторые блюда подорожали за последнюю неделю на 25 процентов, пишет Politico. Недовольство сотрудников, которые уже подготовили официальную жалобу по линии профсоюзов, подогревает тот факт, что в кафе Еврокомиссии можно перекусить за более скромные деньги.
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Судя по всему, повышение цен должно было пройти незаметно: в разгар летних каникул большая часть 8-тысячного персонала и евродепутатов уехали из Брюсселя. Но для тех, кто остался на рабочем месте, поход на обед преподнес сюрпризы. Как передает из Брюсселя корреспондент издания, еще совсем недавно картошка фри на гарнир стоила два евро, а теперь - два с половиной, луковый суп дня подорожал с 80 центов до одного евро. В то же самое время по соседству, в роскошном комплексе "Берлемон", где находится штаб-квартира Еврокомиссии, тарелку похлебки из бобов наливали всего за 63 цента.

Фото: EPA
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Сравнение цен на остальные блюда в двух конкурирующих столовых тоже оказалось не в пользу Европарламента. Если там сто грамм салата обходятся посетителю в 1,3 евро, то в Еврокомиссии - в 82 цента. Пока народный избранник поглощает антрекот за 11,5 евро, еврокомиссар наслаждается говяжьим стейком за 6,01 евро. Картину классового разрыва довершает десертное меню: 4,7 евро за депутатский чизкейк и 2,7 - за комиссарское пирожное. "Сотрудники Европарламента пришли в ярость из-за того, что самому демократичному институту ЕС оставили наименее демократичное меню, - отмечает Politico. - Если вы думаете, что соперничество между двумя ведомствами ограничивается вопросами миграции и бюджета, то имейте в виду, что один только луковый суп может стать поводом для бунта".

Перемены на своем кошельке ощутили не столько сами депутаты с их годовой зарплатой на уровне 104 тысяч евро, сколько работающий по найму персонал - секретари, уборщики, охранники и повара той же столовой. Многие довольствуются жалованьем около 1700 евро в месяц, сообщает британский портал express.co.uk.

Фото: iStock
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Тем временем в руководстве Европарламента объясняют повышение цен контрактами с новыми поставщиками провизии, о которых было объявлено заранее. Представители учреждения уверяют, что выигравшая тендер компания сделает меню более разнообразным, экологичным, органическим, природосберегающим, интерактивным - в общем, полностью оправдывающим его подорожание. Кроме того, в цену отныне будет закладываться местный 12-процентный налог на добавленную стоимость. Одновременно Европарламент отказался от получения бюджетных субсидий, которые до сих пор обходились налогоплательщикам стран ЕС в 5 с лишним миллионов евро в год, что выглядело не слишком демократично.

Впрочем, на качество еды в Европарламенте все же не жалуются. Да и цены там, несмотря на значительный рост, остаются не такими заоблачными, как, например, в штаб-квартире НАТО, где прейскурант, по отзывам персонала, "можно сравнить с атакой оружия массового поражения на свободное человечество".

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