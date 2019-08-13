V Форум СМИ России и Китая состоится на ВЭФ-2019

На полях Восточного экономического форума - 2019 пройдет V Форум СМИ России и Китая. В нем примут участие представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ двух стран.

Российскую делегацию возглавит зампред правительства - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Участники Форума обсудят вопросы взаимодействия СМИ, в том числе медиасотрудничество в цифровой среде, обмен контентом, создание совместных информационных продуктов, сохранение профессиональных стандартов и защиту персональных данных в эпоху новых медиа.

Российско-китайские медиафорумы традиционно проходят на полях крупных международных мероприятий. В 2017 году III Форум СМИ России и Китая состоялся в Москве в рамках визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. В 2018 году IV медиафорум прошел в Шанхае во время визита Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в КНР.