В Испании от удара молнии сгорели 40 домов на колесах

В испанском населенном пункте Вентальо (автономное сообщество Каталония) произошел масштабный пожар на автомобильной парковке, передает ТАСС со ссылкой на местное издание El Periodico. От удара молнии сгорели около 40 домов на колесах.

Данных о пострадавших пока нет.

Сообщается, что возгорание быстро охватило территорию около 1500 квадратных метров, поэтому для тушения понадобилось шесть пожарных расчетов.

Отмечается, что в последние дни в регионе отмечается повышенное количество осадков, на Каталонию обрушились частые дожди с грозами. Во многих городах затопление улиц привело к транспортным проблемам.