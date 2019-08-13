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Рубрика: Происшествия

Последний срок

В колониях появятся хосписы для тяжелобольных заключенных
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(7936)
Министерство юстиции России подготовило проект приказа, прописывающего порядок оказания за решеткой паллиативной помощи.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Паллиативная помощь оказывается тогда, когда положение человека безнадежно, медицина бессильна, и все что можно - это как-то скрасить его последние дни.

Фото: iStock
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"Согласно проекту приказа при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы организуется оказание паллиативной медицинской помощи", пояснили в министерстве юстиции.

Строго говоря, смертельно больных заключенных положено освобождать. Для этого предусмотрена специальная процедура. Однако на юридические формальности уходит время, которого подчас нет у больного. "Когда врачи констатируют неизлечимую болезнь у осужденного и неблагоприятный прогноз, что означает вероятную смерть, мы, в соответствии с постановлением правительства, готовим его к освобождению - направляем документы в суд", - рассказал недавно заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

При этом, по его словам, в прошлом году в казенных домах умерло 732 таких заключенных, не дождавшихся судебного решения об освобождении.

Первый тюремный хоспис - в рамках пилотного проекта, уже был открыт в одном из учреждений ФСИН в Красноярском крае. Как пояснил Валерий Максименко, в палатах паллиативной помощи тюремных больниц ухаживать за смертельно больными заключенными будут на платной основе другие осужденные, а также медработники.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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"В случае изменения меры пресечения, в том числе в связи с болезнью, если лицо, находящееся под стражей или отбывающее наказание в виде лишения свободы, нуждается в продолжении лечения или оказании паллиативной медицинской помощи, медицинским работником ему выдается направление в медицинскую организацию", пояснили в Минюсте.

Кроме того, в тюремном ведомстве начали подготовку медработников для ухода за тяжелобольными заключенными. В целом медицинское управление ФСИН планирует улучшить взаимодействие с гражданскими клиниками для более быстрой диагностики заболеваний.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Власть Право Уголовное право Правительство Минюст ФСИН Правительство Минюст Тюремная реформа Законопроекты и комментарии Уголовное законодательство
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