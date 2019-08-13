В колониях появятся хосписы для тяжелобольных заключенных

Министерство юстиции России подготовило проект приказа, прописывающего порядок оказания за решеткой паллиативной помощи.

Паллиативная помощь оказывается тогда, когда положение человека безнадежно, медицина бессильна, и все что можно - это как-то скрасить его последние дни.

"Согласно проекту приказа при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы организуется оказание паллиативной медицинской помощи", пояснили в министерстве юстиции.

Строго говоря, смертельно больных заключенных положено освобождать. Для этого предусмотрена специальная процедура. Однако на юридические формальности уходит время, которого подчас нет у больного. "Когда врачи констатируют неизлечимую болезнь у осужденного и неблагоприятный прогноз, что означает вероятную смерть, мы, в соответствии с постановлением правительства, готовим его к освобождению - направляем документы в суд", - рассказал недавно заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

При этом, по его словам, в прошлом году в казенных домах умерло 732 таких заключенных, не дождавшихся судебного решения об освобождении.

Первый тюремный хоспис - в рамках пилотного проекта, уже был открыт в одном из учреждений ФСИН в Красноярском крае. Как пояснил Валерий Максименко, в палатах паллиативной помощи тюремных больниц ухаживать за смертельно больными заключенными будут на платной основе другие осужденные, а также медработники.

"В случае изменения меры пресечения, в том числе в связи с болезнью, если лицо, находящееся под стражей или отбывающее наказание в виде лишения свободы, нуждается в продолжении лечения или оказании паллиативной медицинской помощи, медицинским работником ему выдается направление в медицинскую организацию", пояснили в Минюсте.

Кроме того, в тюремном ведомстве начали подготовку медработников для ухода за тяжелобольными заключенными. В целом медицинское управление ФСИН планирует улучшить взаимодействие с гражданскими клиниками для более быстрой диагностики заболеваний.