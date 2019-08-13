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13.08.2019 14:06
Рубрика: Власть

В Кремле назвали дату визита Путина во Францию

Текст: Кира Латухина
Президент России посетит Францию 19 августа, где проведет переговоры с лидером республики Эммануэлем Макроном.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

"Это будет однодневный визит", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По сообщениям французских СМИ, встреча пройдет на Лазурном берегу в замке Форт де Брегансон.

Среди тем Песков перечислил двустороннее сотрудничество, "которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание", и международные проблемы.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Традиционно Путин и Макрон используют свои встречи для детального обмена мнениями и сверки часов по международным делам, это, конечно же, Украина и перспективы продолжения работы в нормандском формате", - сказал представитель Кремля.

Говоря о том, будут ли говорить о возможной репатриации останков генерала Шарля Этьена Гюдена, которые нашли под Смоленском, Песков заметил: "Это новый успех археологов, очень важная миссия, важная археологическая находка. Безусловно, если наши французские визави посчитают необходимым поднять этот вопрос, я уверен, что эта тема тоже будет обсуждена".

"Характер общения Путина и Макрона носит особенность: у них очень откровенный диалог, который при необходимости может расширяться на любые вопросы и темы", - пояснил пресс-секретарь президента.

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