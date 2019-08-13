В Кремле прокомментировали протесты в Москве

Неправомерное применение силы со стороны правоохранительных органов недопустимо, но для обеспечения безопасности граждан и пресечения беспорядков нужно действовать жестко, считают в Кремле.

"Правоохранительные органы выполняют свои обязанности", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в столице митинги. Полиция делает все, что необходимо для пресечения попыток устроить беспорядки и для обеспечения безопасности граждан. Нужно четко дифференцировать легитимные, согласованные акции и действия, которые подпадают под определение попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки. "Имело место и то, и другое", - сказал он.

На вопрос, приравнивается ли несогласованный митинг к массовым беспорядкам, пресс-секретарь президента сказал: "Если приобретает такой характер - то да". "Мы видели разные кадры - те, которые подпадают под слово "насилие в отношении представителей органов правопорядка", - также заметил он.

"Выполняются следственные действия, которые как раз нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия или неподчинения представителям органов власти с оказанием сопротивления. Следствие должно выдвинуть обвинения, которые потом будут подтверждены или нет судом", - продолжил Песков.

"Абсолютно недопустимо несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти. И абсолютно оправданы жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В Кремле обращают внимание на все материалы, где очевидно запечатлены случаи, по факту которых ведется внутреннее расследование, а также фиксируют материалы, которые демонстрируют неповиновение и агрессию по отношению к сотрудникам органов правопорядка. Но администрация президента не может и не должна выносить вердиктов на этот счет, это не прерогатива Кремля, объяснил Песков. "Только суд вправе выносить решение после следствия", - добавил он. "Наши правоохранители выполняют свою функцию, предусмотренную в законе", - подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос о том, почему президент не высказал свою точку зрения по поводу акций в столице, Песков заметил, что в стране ежедневно происходит огромное количество событий и не по каждому главе государства нужно высказывать свою точку зрения. "Это не из ряда вон выходящие события?" - спросили журналисты. "Безусловно, нет", - ответил пресс-секретарь президента. Песков также подчеркнул, что любой кандидат в депутаты, получив отказ, полномочен обратиться в суд и оспорить решение комиссии.

"Мы очень внимательно отслеживаем моменты, по которым у людей возникают вопросы", - сказал представитель Кремля. "И так делаем не только мы, но и, главным образом, городские власти - выборы в ведь в Мосгордуму", - добавил он. "Надеемся, что на все спорные ситуации, которые стали резонансными, будут ответы. Необходимые проверки внутренние, служебные - все проводится, ведется также следствие по ряду важных резонансных дел", - заявил Песков.

В Кремле не согласны с теми, кто называет происходящее политическим кризисом. "Протесты происходят во многих странах, они вызваны конкретными вопросами... Иногда акции имеют смешанный характер, протестно-гулятельно-развлекательный. Здесь нужно достаточно адекватно оценивать происходящее", - подчеркнул пресс-секретарь президента.