В НАК сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России

Эмиссары международных террористических организаций продолжают попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, которые учатся в российских вузах. Об этом сегодня на заседании Национального антитеррористического комитета заявил председатель НАК, директора ФСБ России Александр Бортников.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Информцентре НАК, сегодняшнее заседание было посвящено вопросам противодействия проникновения сторонников международных террористических организаций на территорию России с использованием миграционного потока, а также профилактике терроризма в среде мигрантов.

Александр Бортников отметил, что в складывающейся обстановке необходимо реализовать дополнительные меры по недопущению распространения радикальных настроений в среде мигрантов, повысить внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти к данной проблеме и взять ее решение под личный контроль.