В Париже откроют крупнейшую в мире ферму на крыше здания

На юго-западе Парижа в начале будущего года будет открыта крупнейшая ферма на крыше в мире. Этот городской оазис будет занимать площадь около 14 тысяч метров в мире, сообщает The Guardian.

Здесь планируется выращивать более 30 различных видов растений, в разгар сезона на участке будет производиться около тонны фруктов и овощей каждый день. За ними будут ухаживать около 20 садовников, они также будут использовать полностью органические методы.

"Цель состоит в том, чтобы сделать ферму всемирно признанной моделью для устойчивого сельхозпроизводства, - говорит Паскаль Харди, основатель фермерской компании. - Мы будем использовать качественные продукты, выращенные в ритме с природными циклами, и все это будет происходить в сердце Парижа".

Ферма будет расположена на вершине крупного выставочного комплекса, который в настоящее время перестраивается в 15-м округе французской столицы. Кроме того, здесь будут построены собственный ресторан и бар вместимостью около 300 человек. Эта воздушная закусочная, управляемая знаменитой парижской сетью ресторанов на крыше, будет предлагать панорамные виды на столицу Франции, а в меню будут представлены сезонные продукты, выращенные на месте.

"Наша свежая продукция будет использоваться для питания жителей юго-запада города - либо напрямую, через схемы вегетарианской торговли, либо через магазины, отели и столовые. Кроме того, мы не будем использовать пестициды или химикаты, поэтому ферма станет убежищем для биоразнообразия", - пояснил Харди.

Ферма на крыше также предложит широкий спектр услуг, связанных с городским сельским хозяйством, в том числе образовательные туры, семинары по выращиванию фруктов и овощей, и специальные мероприятия. Наконец, что не менее важно, у местных жителей будет возможность арендовать свои собственные небольшие огороды на крыше, расположенные в специально разработанных деревянных ящиках.