В российской Премьер-лиге (РПЛ) сыграно пять туров. Почти каждый из них запомнился не столько голами и красивым футболом, сколько судейскими скандалами.

В матче с "Сочи" форварду ЦСКА Федору Чалову в чужой штрафной разбили нос, но арбитр Виталий Мешков не разглядел нарушения правил. Фото: РИА Новости

За этот промежуток к арбитрам накопилась масса вопросов. Возможность их задать обычно бывает по вторникам, когда в офисе РПЛ проходят пресс-конференции руководителей нашего футбола. Но на этот раз мероприятие в последний момент внезапно перенесли. Официальная причина - совещание в РФС. Тогда инициативу на себя взял Александр Егоров. Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС сам созвал пресс-конференцию в доме футбола на Таганке и ответил на вопросы.

Как оцените судейство в первых пяти турах?

Александр Егоров: Мы провели анализ по старту сезона. Нам неприятно, что ошибки в самых простых ситуациях совершают наши самые опытные судьи. Мы разговаривали с ними. Пришли к выводу, что некоторые рефери снизили к себе требования. Мы подготовим для исполкома дополнительный список из молодых ребят, чтобы они усилили конкуренцию. И те опытные судьи, которые не приведут себя в порядок, будут заменены.

Что скажете о судействе Виталия Мешкова в матче ЦСКА - "Сочи"? Почему он не удалил Миладиновича за фол на Чалове?

Александр Егоров: Это был однозначный момент: рефери должен был удалить Миладиновича и назначить пенальти в пользу ЦСКА. Затрудняюсь сказать, почему Мешков не сделал этого. А Чалову я желаю здоровья и скорейшего возвращения на поле.

Вопрос и по игре "Ахмат" - "Спартак". Стоило ли засчитывать гол Мбенге?

Александр Егоров: Согласно новой трактовке правил - любая игра рукой в нападении наказывается штрафным ударом. Так что этот гол засчитывать нельзя было.

Еще один эпизод - удаление Мбенге за две желтые карточки. Судья был прав?

Александр Егоров: Мбенге опоздал к мячу и шипами наступил на ногу Джикии. Естественно, это чистая желтая. Но я бы хотел вернуться к моменту после гола. Там ведь произошел конфликт между Мбенге и Джикией. И Алексей Сухой показал "горчичник" только игроку "Ахмата". Он не до конца разобрался в том эпизоде, потому что спартаковца тоже стоило наказать.

Молва уже несколько раз за последнее время отправляла вас в отставку. Президент РФС Александр Дюков доверяет вам?

Александр Егоров: Я постоянно с ним на связи и чувствую поддержку. У меня работа такая: мной постоянно будут недовольны. Я спокойно к этому отношусь.