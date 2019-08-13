В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшую вареную колбасу

При выборе колбасы в супермаркете необходимо проверить условия хранения продукта на этикетке. Температура в холодильнике должна находиться на уровне от ноля до шести градусов включительно. При этом стоит помнить, что продукт без вакуумной упаковки имеет более короткий срок годности. Этикетка должна содержать и другую информацию помимо условий хранения: о составе, дате изготовления и сроках хранения.

Эти и другие рекомендации для покупателей подготовили в Роскачестве.

Присутствие курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала в составе говорит о том, что это не самая лучшая колбаса. В целом, "батон" должен быть упругим, иметь цвет от розового до светло-розового, внутри не должны просматриваться комочки.

Обилие добавок Е не должно пугать покупателей. Большинство таких дополнений утверждено ГОСТом и является безопасным.

А вот красители Е120 и Е252 могут оказывать канцерогенный эффект. Не стоит "налегать" и на Е536, предупреждает РИА Новости, ознакомившееся с рекомендациями Роскачества.