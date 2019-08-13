В России обсудят строительство коммерческих железных дорог

Строительство коммерческих железных дорог и других проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере транспорта обсудят в ходе V Стратегического форума "Транспортная инфраструктура России", сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс". Форум пройдет 1-2 октября 2019 года в Москве.

Крупные добывающие и перерабатывающие компании все чаще заявляют о готовности строить коммерческие ветки железных дорог, но без активной поддержки федерального центра эти проекты буксуют долгие годы, говорится в сообщении. Участники рынка обсудят, должно ли государство помогать инвесторам и сможет ли бизнес в итоге создать федеральную сеть железных дорог.

Реализация региональных ГЧП-проектов в целом станет основной темой форума в этом году. Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагают расширение сети дорог и создание объектов транспортной инфраструктуры на основе ГЧП. На эти цели предусмотрено более 10 триллионов рублей в федеральном бюджете. Однако если в крупные федеральные проекты российские и зарубежные компании готовы вкладывать свои деньги, то найти инвесторов для небольших региональных и муниципальных проектов сложно.

Один из вариантов - строительство платных автомобильных трасс без бесплатных дублеров на Крайнем Севере. Закон об этом вступает в силу. Специалисты обсудят, Пойдут ли инвесторы на Север, и какова будет реакция населения.

Участники форума также обсудят возможности применения механизмов ГЧП в городском транспорте. Это могут быть проекты по созданию линий скоростных трамваев, канатных дорог, "умных" остановок. Также будут затрагиваться вопросы цифровизации на транспорте. "Умные" сервисы и информационные системы все глубже проникают в транспортную сферу, при этом внедрение технологий проходит только с активным участием государства.

Представители рынка обсудят, есть ли место в этой сфере частным инвесторам, какие ниши они могут занять, как ускорить проникновение "умных" решений в регионы и какие перспективы в этой сфере открывает подписанный Президентом России закон о возможности передачи частному партнеру исключительных прав на IT-объекты, создаваемые в рамках соглашений о ГЧП.

Первый день форума завершит роуд-шоу проектов ГЧП, претендующих на предпроектное финансирование. Во второй день форума запланирован обучающий семинар "Проекты ГЧП в транспортной сфере: от идеи к возврату инвестиций".