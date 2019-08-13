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13.08.2019 16:12
Рубрика: Экономика

В Совфеде прокомментировали предложение перейти на 4-дневную неделю

Говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю пока рано, заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в интервью RT.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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"Это заманчивый горизонт, но достичь его можно только очень высокой производительностью, высокими заработными платами. Говорить о том, что это близкая реальность, - очень преждевременно", - сказал он.

Рязанский добавил, что в разных компаниях руководитель сам может устанавливать графики с учетом эффективности: скользящие, дистанционные, сменные. Главное, чтобы они вкупе с зарплатой устраивали как сотрудников, так и работодателей.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сократить пятидневку до четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплаты. По словам заместителя руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елены Косаковской, сокращение рабочих часов не повлияет на производительность и эффективность. В качестве примера она привела опыт европейских стран: при наименьшей продолжительности рабочего времени они находятся на высоком уровне социально-экономического развития.

Экономика Работа Рынок труда
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