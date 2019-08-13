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13.08.2019 10:28
Рубрика: Экономика

Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю

Текст: Екатерина Ясакова
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщается на официальном сайте ФНПР.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В качестве доказательств преимуществ такого перехода приводятся результаты исследования Роструда и сервиса Head Hunter, где сокращение трудовой недели оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства в стране.

Фото: iStock
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Также упоминается положительный опыт других стран, где сокращение рабочей недели показало действенный эффект. Дмитрий Медведев, выступая в июне на 108-й Международной конференции труда в Женеве, анонсировал рабочую четырехдневку для россиян в числе ближайших перспектив.

По мнению ФНПР, предприятия выбирают сокращенную неделю из-за финансовых трудностей, что сказывается на зарплатах сотрудников. При этом, сокращение рабочей недели должно происходить исключительно с сохранением текущей зарплаты сотрудника, уверены в ФНПР.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Рынок труда
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