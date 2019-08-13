В США вступил в силу запрет на оборудование Huawei и ZTE

В США 13 августа вступил в силу запрет на закупку и использование государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei и еще некоторых технологических разработчиков.

Как сообщает CNBC, запрет касается покупки и использования устройств китайских компаний только государственными учреждениями.

По словам представителя Управления по бюджету Белого дома Джейкоба Вуда, администрация будет "полностью соблюдать" законодательство, принятое конгрессом в прошлом году и нацеленное на обеспечение национальной безопасности.

В Вашингтоне опасаются, что технология Huawei 5G следующего поколения представляет угрозу для национальной безопасности США и якобы может быть использована в целях шпионажа.

Напомним, 15 мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список запрещенных в США предприятий. Запрет также распространяется на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий, отмечает ТАСС.

Правило вступает в силу за год до установленного конгрессом крайнего срока (август 2020 года) для всех федеральных подрядчиков, работающих с Huawei, ZTE, Hytera и Hikvision.

В самом Huawei неоднократно заявляли, что технология 5G следующего поколения не может быть использована в целях шпионажа. Компания впервые попала в центр внимания в США в 2012 году после расследования, проведенного палатой представителей, которая назвала ее "угрозой национальной безопасности".

Представитель Huawei Чейз Скиннер сказал, что новость о запрете "не является неожиданной", добавив, что компания продолжит оспаривать его в суде. "В конечном счете, это окажет самое негативное влияние на сельских жителей по всей территории США, поскольку сети, которые они используют для цифрового подключения, зависят от Huawei", - отметил Скиннер.

Кстати, во время своего визита в Лондон во вторник советник президента США по национальной безопасности намерен обратиться к британскому правительству с просьбой об ужесточении политики в отношении Huawei. Вашингтон хочет, чтобы его союзники, в том числе Великобритания, полностью избегали использования оборудования Huawei.