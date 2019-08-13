Видео: Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу

Истребитель НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к самолету главы Минобороны РФ Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря. Но летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.

Самолет Шойгу летел в сопровождении двух истребителей Су-27 из Калининграда в Москву. Минобороны опубликовало видео, на котором показано, как истребитель НАТО пытается подлететь к российскому самолету.

Во вторник Шойгу побывал с рабочей поездкой в Калининграде, где принял участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища.

Напомним, что два года назад произошел похожий инцидент. К самолету Шойгу попытался приблизиться натовский истребитель F-16. Между ним и российским лайнером вклинился тяжелый истребитель Су-27. Он качнул крыльями, показав подвешенные под ними ракеты - общепринятый у военных летчиков знак предупреждения.