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Рубрика: В мире

Военным Канады ограничат тематику татуировок

Текст: Юрий Чернов

Министерство обороны Канады установило запрет для военнослужащих наносить на кожу неполиткорректные татуировки, несущие дискриминационный, либо ярко выраженный сексуальный подтекст. Как сообщает канадский ресурс Global News, оборонное ведомство вынуждено было пойти на такую меру для борьбы с участившимися случаями дурного поведения и проявления нетерпимости в армейских рядах. Отмечается, что новые правила распространяются не только на татуировки, которые видны на теле одетого в форму человека, но и на те, что скрываются под одеждой.

Действовавшие до этого нормы запрещали военным только видимые татуировки, содержащие сцены порнографического характера, вульгарную лексику, богохульные или расистские тексты. Генерал Джонатан Вэнс, подписавший новую директиву, подчеркнул, что основная цель ограничений - сохранить положительную репутацию военнослужащих, подразумевающую приверженность принципам разнообразия, уважения и инклюзивности.

Фото: Okras/ Wikimedia.org
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Под запрет попали татуировки с криминальной символикой, в частности с упоминанием названий преступных группировок, а также разжигающие ненависть и насилие. Также запрещены "расистские, сексистские, женоненавистнические, ксенофобские, гомофобные, дискриминационные по отношению к инвалидам или сексуально откровенные" изображения. Руководство канадского минобороны при этом обещает в ближайшее время выпустить более подробный перечень, с примерами, а также уточнить порядок проверки тату.

Известно, что ответственным за первичный анализ татуировки является первый по рангу старший командир воинского подразделения, который собственно и будет изучать тела военнослужащих на соответствие новым правилам. Если татуировка не проходит по стандартам, военному будет предложено либо удалить ее полностью, либо скорректировать. Причем делать это придется за свой счет.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
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