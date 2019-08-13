Володин: Решение о гражданстве Украины для россиян принято в США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что предложение президента Украины Владимира Зеленского упростить получение украинского гражданства для отдельных категорий россиян родилось не в Киеве, а в Вашингтоне и Лондоне.

"Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам", - считает глава нижней палаты. Его мнение приводит сайт Госдумы.

Украина, считает Володин, была выбрана США как страна, которая ценой собственной стабильности, экономики, социального состояния взяла на себя определенные обязательства для создания проблем и очага напряженности в непосредственной близости к России.

"США и Великобритании стали не нужны у себя просители политического убежища из России", - полагает спикер. Такую позицию Вашингтона и Лондона он объясняет тем, что содержать иммигрантов затратно, кроме того, они со временем "разочаровываются в своих хозяевах, начинают выступать с разоблачительными заявлениями". "Это все стало основанием для того, чтобы тех, кто просит политическое убежище, отправлять на Украину", - считает Володин.

Идею украинского президента он назвал популистской, потому что "на Украине нет работы, уровень жизни низкий", а сами украинцы "массово уезжают из Украины в поисках работы". "Только в России трудятся до трех миллионов украинцев, почти каждый восьмой житель Украины работает за ее пределами", - привел он пример.

Поднимать вопрос о предоставлении гражданства нужно, "когда есть запрос на тех, кто будет получать работу, причем более оплачиваемую, им сохранят право на родной язык, исповедание своей религии, так как это ключевые вопросы, от решения которых зависит выбор человека", считает спикер Госдумы.

Он уверен, что за принятыми решениями стоит Госдеп США. "Тех, кто нарушил закон Российской Федерации, своровал и хочет уйти от наказания и получить политическое прикрытие в виде убежища, будут вместо США и Великобритании отправлять на Украину, где их ждет незавидная участь, отказавшись от родного языка и веры, сеять раздор и создавать напряжение между нашими странами", - заключил Вячеслав Володин.