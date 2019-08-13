Волонтерство становится отличной заменой туризму

Тысячи людей летом приезжают в заповедники и национальные парки, чтобы помочь природе. География полевых работ впечатляет - от Крыма до далеких арктических островов. Вопреки обывательскому мнению, волонтеры не просто убирают мусор, а расчищают экотропы, ведут учет животных, устанавливают информационные щиты.

Более того, растет спрос в интеллектуальной силе - к примеру, в этом году в Кроноцком заповеднике на Камчатке требовалась помощь в проведении профессиональной видеосъемки. Как стать участником "зеленой акции" и отправиться в путешествие, выясняла корреспондент "РГ".

Калужские дубки

Сегодня можно зайти почти на любой сайт крупной охраняемой природной зоны - в частности, "Катунский биосферный заповедник" или столичный национальный парк "Лосиный остров" - и вы увидите рубрику "Волонтерам". В разделе есть вся информация: условия, описание фронта работ, контакты координаторов. При этом много интересных экспедиций организует Русское гео­графическое общество совместно с туристическим сервисом "Гудсерфинг". Свой первый волонтерский проект я отыскала именно здесь. Это была недельная работа в Березичском лесничестве нацио­нального парка "Угра" в Калужской области. Взамен - бесплатный (за счет приглашающей стороны) проезд, проживание и питание.

Сначала отправила организаторам заявку с рассказом о себе - образование, опыт походов, а главное, какую пользу могу принести в конкретном проекте. А вот обязательным пропуском послужила справка о здоровье. Несколько дней - и я уже на месте.

- Ребят, вам не повезло с погодой, - повторяли лесничие, когда разношерстная группа из студентов-биологов, геологов, экономистов расселилась в гостевых домиках-срубах.

Время пролетело незаметно. Каждое утро нам распределяли фронт работ: юноши косили траву, ошкуривали бревна, вешали скворечники, а девушки расчищали парк рядом с исторической достопримечательностью - разрушенной пожаром старинной усадьбой князей Оболенских, но особое удовлетворение доставила прополка молодых двухлетних дубков в питомнике. В следующем году их рассадят по программе "Восстанавливаем леса - возвращаем зубров". Да-да, эти наперечет бычки-великаны обитают здесь, но людям не показываются… и, чтобы их сохранить, ученые делают все возможное.

На стыке трех областей (Калужской, Орловской и Брянской) обитает более 45 процентов (около 500 особей) от количества всех европейских зубров России. А теперь можно смело говорить и о своей лепте в деле их сохранения. Ведь без возрождения дубрав - исконных мест обитания зубров - ничего не получится…

Кто в Крым, кто на Северный полюс

Некоторые проекты требуют особых навыков. Профессиональный 50-летний дайвер Эрнст Антонов недавно вернулся с экспедиции по исследованию античного греческого города Акра (конец VI века до новой эры) в Крыму.

- К участию меня пригласили сотрудники Эрмитажа - сделать профессиональную подводную фото- и видеосъемку, так как раньше я работал здесь с подводными археологами, - признается Эрнст Антонов. - Нырять приходилось на глубину 2-3 метра и, соответственно, прибойная волна, любое волнение моря создавало плохую видимость. К тому же городище обследуют гидроэжектором - устройством по откачиванию воды и ила, так что с трудом ловишь момент из серии кадров.

А вот краснодарский фотограф дикой природы Алексей Школьный побывал в первой экспедиции сезона на атомоходе "50 лет Победы" на Северный полюс, куда отправился в качестве госинспектора национального парка "Русская Арктика".

- Каждый год на Северный полюс (с посещением архипелага Земли Франца-Иосифа) совершают пять туристических круизов на ледоколе в сопровождении сотрудников заповедника. А у меня был за плечами опыт экспедиций, также владел оружием - оно необходимо по законодательству, так как в этих местах нередки встречи с белым медведем и в случае агрессии его нужно отпугнуть, - рассказывает Алексей.

В последние годы все больше судов заходят в акваторию "Русской Арктики", правда, ценник кусается - стоимость тура на ледоколе составляет от 2 миллионов рублей.

- В вахтенные часы учитывали всех животных в округе и за это время встретили 16 белых медведей, в том числе и медведицу с медвежатами, - добавляет путешественник.

Кстати, на обратном пути ледокол высадил волонтеров в бухту Тихая архипелага Земли Франца-Иосифа. Ребята месяц жили на острове Гукера и помогали восстанавливать старую советскую базу, которая откроется для туристов в августе этого года. Среди добровольцев оказался 27-летний историк Евгений Полянский из Норильска.

Нас тысячи…

По статистике Росзаповедцентра, за прошлый год в волонтерской деятельности приняло участие около 50 тысяч человек. Но, как признаются специалисты, важны не цифры, а то, что за ними стоит, - насколько меняется отношение людей к природе.

- Только в наших проектах приняли участие более 600 человек. В лидерах по желанию участвовать - Катунский заповедник на Алтае, "Куршская коса", Баргузинский заповедник и нацпарк "Алания" в Северной Осетии. В первую очередь мы ориентированы на молодежь 18-35 лет, но с этого года в некоторых эколого-просветительских лагерях сняли верхнюю возрастную планку и даже впервые провели инклюзивную экспедицию на острове Гогланд в Финском заливе. В ее составе были пять человек с ограниченными возможностями, которые занимались обустройством туристических маршрутов к пунктам Дуги Струве и выжигали указатели, - рассказывает куратор молодежных проектов РГО Ольга Химченко.

Зачастую участники рассматривают волонтерство как выгодную по деньгам и познавательности альтернативу туризму.

Тем временем

Услышать эхо войны

В конце июля стартовала комплексная экспедиция на Курильские острова. В течение двух месяцев волонтеры вместе с учеными будут детально обследовать эти места. На Итурупе поисковая группа экспедиции начала работу с исследования подземных укреплений японского гарнизона времен Второй мировой войны в бухте Касатка. Поисковики провели осмотр Чертовой скалы и прибрежной зоны залива. Именно там находятся остатки фортификационных сооружений, в том числе полуразрушенные подземные ходы. В рамках проекта специалисты планируют создать геопортал "Восточный бастион - Курильская гряда", на котором будет размещена информация, полученная в ходе экспедиции.