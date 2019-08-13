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13.08.2019 11:21
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Больше 500 лет: ученые определили возраст древнейшей живой акулы

Текст: Николай Грищенко

В Великобритании ученые провели исследование пойманных несколько лет назад в водах Атлантики 28 гренландских полярных акул. С помощью радиоуглеродного анализа выяснилось, что одна из особей появилась на свет примерно в 1505 году.

Как сообщает издание The Sun, для определения возраста ученые измерили длину акулы, а затем применили изотопный метод. Длина составила 5,5 метра. Учитывая, что гренландские акулы растут всего на сантиметр в год, удалось определить возраст акулы.

Фото: iStock
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По мнению биологов, это самый старый из ныне живущих видов позвоночных рыб на планете. Ученые изучают ДНК особи в надежде выяснить, какие гены отвечают за столь долгую продолжительность жизни у этого вида.

Впервые гренландские полярные акулы были научно описаны в 1801 году. В 2004 году было установлено, что считавшиеся ранее гренландскими полярными акулы, обитающие в южной Атлантике и Южном океане, представляют собой самостоятельный вид Somniosus antarcticus.

Средняя продолжительность жизни гренландской полярной акулы составляет 272 года. Это самые северные и самые холодолюбивые из всех акул. Самые крупные акулы могут достигать 6,4 метра и весить до полутора тонн. Мясо гренландской полярной акулы считается национальным блюдом Исландии.

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