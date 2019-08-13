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13.08.2019 17:23
Рубрика: Происшествия

Опасный переезд

Верховный суд уточнил, как оплатить моральный вред ребенку за травму на железнодорожных путях
Текст: Наталья Козлова
Недавно Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ разбирала последствия серьезного несчастья, которое случилось на Дальнем Востоке.
Краевые судьи решили, что если ребенок переходил пути в неположенном месте - в травме есть и его вина, значит, выплаты можно уменьшить. Верховный суд с такой трактовкой не согласился. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Краевые судьи решили, что если ребенок переходил пути в неположенном месте - в травме есть и его вина, значит, выплаты можно уменьшить. Верховный суд с такой трактовкой не согласился. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Краевые судьи решили, что если ребенок переходил пути в неположенном месте - в травме есть и его вина, значит, выплаты можно уменьшить. Верховный суд с такой трактовкой не согласился. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Суть в следующем: летом 2017 года на железнодорожном переезде Амурский Залив - Надеждинская Дальневосточной железной дороги маневренный тепловоз сбил на путях детей. Трое погибли, одна девочка выжила, но стала инвалидом. Она с братом воспитывалась в семье дяди и тети, которые официально считались опекунами ребят.

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Так вот дядя и пошел в районный суд с иском к железнодорожникам и страховой фирме, которая с ними работает. Истец в суде рассказал, что после несчастья жизнь их семьи кардинально изменилась. Девочке установили инвалидность, она нуждается в постоянном контроле врачей, ребенка перевели на домашнее обучение, к ней ходят учителя и психологи, так как у нее сильнейшая психологическая травма. Девочке прописано и санаторное лечение. Опекуны также вынуждены были изменить весь уклад своей жизни из-за того, что за ребенком нужен постоянный уход. Определенные проблемы на психологическом уровне появились и у брата пострадавшей девочки.

Опекун потребовал компенсацию с железнодорожников и страховщиков, которые работают с железнодорожниками по договору и страхуют подобные случаи. Истец попросил компенсацию для всей своей семьи - взрослых и детей - за сломанную жизнь. Суммы были озвучены большие. Со страховщиков в пользу пострадавшей девочки - 300 тысяч гражданской ответственности (это максимальная цифра по договору), 30 тысяч морального вреда. А с железнодорожников всем членам семьи - пять миллионов рублей. И еще компенсацию расходов и материального ущерба на поправку здоровья девочки.

Надеждинский райсуд в 2018 году взыскал со страховщиков и железнодорожников в пользу пострадавшего ребенка только морального вреда три миллиона. А еще взял денег с них же в пользу всех членов семьи, посчитав, что они тоже пострадали.

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Это решение было обжаловано в Приморский краевой суд. Там с районными коллегами не согласились и приняли новое решение. В пользу девочки взыскать миллион, ее дяде 10 тысяч рублей - и хватит. По мнению краевых судей, в несчастье есть вина ребенка. Ведь уголовное дело прекратили, посчитав железнодорожников невиноватыми - дети шли не там, где разрешено. А раз есть вина - выплаты можно уменьшить. Это решение обжаловала не только пострадавшая семья, но и Генеральная прокуратура в лице заместителя Генпрокурора Леонида Коржинека, который посчитал решение краевого суда незаконным.

С мнением прокуратуры согласился и Верховный суд РФ. Он отменил решение краевого суда и оставил в силе решение районного суда.

Компетентно

Знаковый судебный акт

Ирина Фаст, председатель комиссии АЮР по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда

- Определение судебной коллегии можно отнести к категории "знаковых" судебных актов Верховного суда по теме компенсации морального вреда: Верховный суд в своих судебных актах исключительно редко высказывает свою позицию по этому вопросу.

В данном случае сформулирована позиция ВС РФ относительно четырех спорных вопросов, возникающих в судебной практике:

1) размер компенсации морального вреда;

2) правомерность взыскания компенсации в пользу родственников травмированного;

3) невозможность учета вины несовершеннолетнего в несчастном случае;

4) недопустимость формального подхода при изменении решений апелляционной инстанцией.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Можно сделать вывод о понимании высшей судебной инстанцией размера справедливой компенсации, которая в данном случае составила для пострадавшей девочки три миллиона рублей. Председатель Совета судей РФ В.В. Момотов неоднократно публично высказывался о недопустимости взыскания символических компенсаций, министр юстиции А.В. Коновалов предлагал законодательно урегулировать этот вопрос. Тем не менее до настоящего времени размеры присуждаемых компенсаций остаются мизерными и отличаются в разы при схожих обстоятельствах.

ВС РФ высказал однозначную и категоричную позицию относительно правомерности взыскания компенсации морального вреда в пользу родственников пострадавшего, сославшись на положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, практику ЕСПЧ и национальное законодательство. Этот вопрос также был дискуссионным и вызвал противоречившую правоприменительную практику. Сейчас можно утверждать, что противоречия исчерпаны.

В определении категорично и однозначно указано на недопустимость снижения размера компенсации несовершеннолетним при наличии их вины в несчастном случае.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
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Судебная практика по данному вопросу складывается таким образом, что суды устанавливают вину в несчастном случае даже несовершеннолетним. Это приводит к снижению ежемесячных выплат в счет возмещения вреда здоровью на 50 и даже 90 процентов.

Отдельного внимания требует ситуация со сложившимся формальным подходом при рассмотрении дел о возмещении вреда жизни и здоровью. Особенно удручающая ситуация складывается по искам к железнодорожникам. Количество людей, гибнущих под колесами поездов и получающих тяжелые травмы, исчисляется тысячами, а размеры присуждаемых компенсаций мизерны, судебные акты формальны и написаны "под копирку". Так, средний размер компенсации морального вреда по таким искам составляет порядка 30 тысяч рублей по делам в связи с гибелью близкого родственника. Кстати, это статистика самих железнодорожников.

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