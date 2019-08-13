Вступили в силу изменения в закон об ответственности за оборот наркотиков

В июле 2019 года были приняты изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса РФ, где, в частности, отменяется запрет на выращивание наркосодержащих растений для использования их при приготовлении препаратов, которые могут быть использованы в медицинских целях и в ветеринарии. Прежде всего для обезболивания.
Эти поправки вводились для импортозамещения обезболивающих лекарственных препаратов. Сейчас в списке жизненно важных лекарств значится 9 препаратов на основе опия, которые производятся российскими госпредприятиями. Но опий для этих лекарств приходится импортировать. Однако абсолютное большинство компаний, которые поставляют в РФ подобные фармсубстанции, находятся в тех государствах, которые применили к России санкции. Поэтому выращивание своих нарокосодержащих растений, по сути, необходимо для обеспечения национальной безопасности России.
Вместе с тем уголовная ответственность за нарушение правил культивирования таких растений в поправках введена не была. Поэтому правительство внесло в Госдуму законопроект, где вводится санкция за нарушение порядка их выращивания.
Теперь за нарушение правил предусмотрен штраф до 120 тысяч рублей либо обязательные работы до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Если правила были нарушены из корыстных побуждений или из-за допущенных нарушений был причинен вред здоровью или другие тяжкие последствия, то виновнику грозит лишение свободы до трех лет с лишением права на профессию.
"Законопроект направлен на пресечение злоупотреблений при селекции и выращивании наркосодержащих растений в медицинских целях, чтобы не допускать поступления таких растений в незаконный оборот", - пояснил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, в поправках к закону разрешено лицензированное культивирование наркосодержащих растений только госпредприятиям. Законом был установлен порядок и требования к культивированию, однако ответственности за нарушения правил не было. Теперь этот пробел устранен.