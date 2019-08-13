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13.08.2019 16:50
Рубрика: Власть

Без боли

Вступили в силу изменения в закон об ответственности за оборот наркотиков
Текст: Александр Степанов
В России вступили в силу поправки в закон об ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. Законопроект был внесен на рассмотрение депутатов правительством РФ.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В июле 2019 года были приняты изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса РФ, где, в частности, отменяется запрет на выращивание наркосодержащих растений для использования их при приготовлении препаратов, которые могут быть использованы в медицинских целях и в ветеринарии. Прежде всего для обезболивания.

Фото: iStock
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Эти поправки вводились для импортозамещения обезболивающих лекарственных препаратов. Сейчас в списке жизненно важных лекарств значится 9 препаратов на основе опия, которые производятся российскими госпредприятиями. Но опий для этих лекарств приходится импортировать. Однако абсолютное большинство компаний, которые поставляют в РФ подобные фармсубстанции, находятся в тех государствах, которые применили к России санкции. Поэтому выращивание своих нарокосодержащих растений, по сути, необходимо для обеспечения национальной безопасности России.

Вместе с тем уголовная ответственность за нарушение правил культивирования таких растений в поправках введена не была. Поэтому правительство внесло в Госдуму законопроект, где вводится санкция за нарушение порядка их выращивания.

Теперь за нарушение правил предусмотрен штраф до 120 тысяч рублей либо обязательные работы до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За нарушение правил культивирования растений предусмотрен штраф до 120 тысяч рублей

Если правила были нарушены из корыстных побуждений или из-за допущенных нарушений был причинен вред здоровью или другие тяжкие последствия, то виновнику грозит лишение свободы до трех лет с лишением права на профессию.

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"Законопроект направлен на пресечение злоупотреблений при селекции и выращивании наркосодержащих растений в медицинских целях, чтобы не допускать поступления таких растений в незаконный оборот", - пояснил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, в поправках к закону разрешено лицензированное культивирование наркосодержащих растений только госпредприятиям. Законом был установлен порядок и требования к культивированию, однако ответственности за нарушения правил не было. Теперь этот пробел устранен.

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