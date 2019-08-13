Зачем испанские виноделы выдерживают вино на морском дне

Использовать воды Бискайского залива, устья реки Ароса или Кадисской бухты вместо подвалов для выдерживания вин все еще считается эксцентричным среди испанских виноделов, однако с каждым годом все больше производителей переходят к этой практике. Они полагают, что именно в соленой воде на глубине около 15 метров создаются идеальные условия для созревания благородного напитка.

Как обращает внимание El Mundo, научных доказательств пока никто не привел, однако многие виноделы считают, что постоянное давление, температура около 14 градусов, отсутствие света, шума и кислорода, а также плавное и постоянное движение воды позволяют вину вызреть гораздо быстрее, чем в подвалах винодельней, расположенных на суше. В итоге получается, как утверждают дегустаторы, вино с мягким вкусом и выраженным ароматом. Большинство энтузиастов отправляют на дно клетки с бутылками, запечатанными сургучом или со стеклянными пробками (более герметичными, чем обычные), чтобы не допустить попадания внутрь соленой воды, способной погубить благородный напиток. Однако есть и те, кто опускает под воду сразу целые бочки (из нержавеющей стали объемом 300 литров). Пока такая винодельня только одна. При этом она собирает урожай сразу с нескольких прибрежных виноградников на северо-западе Испании (какие именно - держится в секрете).

Однако внимание покупателей и посетителей ресторанов привлекают именно бутылки, побывавшие на дне морском. Они имеют необычный вид: покрыты ракушками, водорослями и напоминают древние амфоры, которые периодически находят археологи.

Вино в них, по крайней мере, можно пить в отличие от того, что провело на дне столетия. Так, недавно аукционный дом Christie's выставил на продажу бутылки вина XVII века. Их обнаружили дайверы в 2010 году у побережья Германии. Анализ показал, что вино было разлито между 1670 и 1690 годами. Насладиться им уже невозможно, только порадовать глаз необычной формой бутылок, да перепродать подороже в будущем (уже сейчас они стоят по 30-40 тысяч долларов каждая).