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13.08.2019 14:17
Рубрика: В мире

Зачем испанские виноделы выдерживают вино на морском дне

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Использовать воды Бискайского залива, устья реки Ароса или Кадисской бухты вместо подвалов для выдерживания вин все еще считается эксцентричным среди испанских виноделов, однако с каждым годом все больше производителей переходят к этой практике. Они полагают, что именно в соленой воде на глубине около 15 метров создаются идеальные условия для созревания благородного напитка.

Фото: iStock
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Как обращает внимание El Mundo, научных доказательств пока никто не привел, однако многие виноделы считают, что постоянное давление, температура около 14 градусов, отсутствие света, шума и кислорода, а также плавное и постоянное движение воды позволяют вину вызреть гораздо быстрее, чем в подвалах винодельней, расположенных на суше. В итоге получается, как утверждают дегустаторы, вино с мягким вкусом и выраженным ароматом. Большинство энтузиастов отправляют на дно клетки с бутылками, запечатанными сургучом или со стеклянными пробками (более герметичными, чем обычные), чтобы не допустить попадания внутрь соленой воды, способной погубить благородный напиток. Однако есть и те, кто опускает под воду сразу целые бочки (из нержавеющей стали объемом 300 литров). Пока такая винодельня только одна. При этом она собирает урожай сразу с нескольких прибрежных виноградников на северо-западе Испании (какие именно - держится в секрете).

Фото: РИА Новости
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Однако внимание покупателей и посетителей ресторанов привлекают именно бутылки, побывавшие на дне морском. Они имеют необычный вид: покрыты ракушками, водорослями и напоминают древние амфоры, которые периодически находят археологи.

Вино в них, по крайней мере, можно пить в отличие от того, что провело на дне столетия. Так, недавно аукционный дом Christie's выставил на продажу бутылки вина XVII века. Их обнаружили дайверы в 2010 году у побережья Германии. Анализ показал, что вино было разлито между 1670 и 1690 годами. Насладиться им уже невозможно, только порадовать глаз необычной формой бутылок, да перепродать подороже в будущем (уже сейчас они стоят по 30-40 тысяч долларов каждая).

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