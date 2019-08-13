Зеленский сменил ряд глав отделов полиции в Житомирской области

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должностей целый ряд глав отделов полиции в Житомирской области, передает РИА Новости. Также он поручил уволить главы областного управления Службы безопасности Украины в области.

Причиной резкого кадрового решения стало накопившееся недовольство Зеленского по поводу ситуации с незаконной добычей янтаря в западных областях Украины - Житомирской, Ровенской и нескольких других.

"За четыре года, вы говорите, что прекратили добычу, а у меня есть экономические выводы… Вы не можете сделать ничего с янтарными пиратами", - заявил Зеленский главе Нацполиции Сергею Князеву, которому поручено уволить несправившихся со своей работой полицейских.