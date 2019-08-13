Звезда "Мухи" и "Битлджуса" пожаловалась на миллион домогательств

История, как видим, заметно улеглась - точка пресыщения все таки имеет потолок, но время от времени капли продолжают капать: о мужском секс-терроре на съемках вспомнила тут звезда "Мухи" и "Битлджуса" Джина Дэвис.

Откровения оскароносной актрисы прозвучали в большом интервью USA Today, где она заверяет, что в ее карьере нехороших опытов "был, наверное, миллион". Начиная с самой зари, когда она, будучи еще молодой актрисой, должна была на пробах сыграть роль девушки, садящейся на колени к мужчине. И режиссер предложил ей попрактиковаться на нем.

И бедняжка была вынуждена подчиниться - сесть. "Это выглядело как эротическая сцена", - сетует Дэвис. Напирая, что садиться ей, конечно, не хотелось, но не сядь она - последствия могли быть самыми безрадостными. В том смысле, что ей однозначно отказали бы в роли - "сказать "нет" было нельзя".

При этом имя мерзавца Джина не назвала. Как и картину, ради которой ей пришлось такое претерпеть.

Зато теперь - запоздало торжествует актриса, - с поможением движений #MeToo и Time's Up, такое точно не повторится, так что женщины наконец-то могут вдохнуть свободно, полной грудью.

Дэвис родилась в 56-м в Массачусетсе. На экранах - с 82-го, с "Тутси" Поллака.

9 августа состоялся релиз третьего сезона замечательной драмедии про становление женского реслинга "Блеск", с которого Дэвис влилась в шоу.