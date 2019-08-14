Овен
Даже за самые простые задачи вы станете приниматься с вдохновением. В пятницу не повредит осторожность.
Телец
Вам стоит отказаться от проявления инициативы, выбрав для себя роли второго плана.
Близнецы
Важные дела следует перенести на конец недели. Четверг и пятница обещают позитивные перемены, связанные с вашей карьерой или деловыми проектами.
Рак
Вас ожидает чрезвычайно успешный период. Звезды вам помогут во всем. В пятницу потребуется осмотрительность.
Лев
Вы будете тяготиться рутиной и стремиться к творческим занятиям. Успех во всех начинаниях.
Дева
Неделя особенно успешна для тех, кто связан с наукой, высокими технологиями.
Весы
Если у вас есть неоплаченные штрафы или налоги, то поторопитесь решить подобные вопросы до середины недели.
Скорпион
Вас ждет профессиональный успех. Особенно тех, кто занимается научной и исследовательской деятельностью.
Стрелец
Сейчас точно не лучший момент для начала новых дел. Вам будет очень трудно оценить собственные возможности.
Козерог
Воздержитесь от экспериментов. Верность традициям приведет к серьезным успехам.
Водолей
Умение находить общий язык со всеми обещает сделать неделю удачным периодом.
Рыбы
Вы ощутите прилив сил и энергии. Однако надо правильно распорядиться таким подарком.