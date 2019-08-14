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Овен 

Даже за самые простые задачи вы станете приниматься с вдохновением. В пятницу не повредит осторожность. 

Телец 

Вам стоит отказаться от проявления инициативы, выбрав для себя роли второго плана. 

Близнецы 

Важные дела следует перенести на конец недели. Четверг и пятница обещают позитивные перемены, связанные с вашей карьерой или деловыми проектами.

Рак 

Вас ожидает чрезвычайно успешный период. Звезды вам помогут во всем. В пятницу потребуется осмотрительность. 

Лев 

Вы будете тяготиться рутиной и стремиться к творческим занятиям. Успех во всех начинаниях. 

Дева 

Неделя особенно успешна для тех, кто связан с наукой, высокими технологиями. 

Весы 

Если у вас есть неоплаченные штрафы или налоги, то поторопитесь решить подобные вопросы до середины недели. 

Скорпион 

Вас ждет профессиональный успех. Особенно тех, кто занимается научной и исследовательской деятельностью.

Стрелец

Сейчас точно не лучший момент для начала новых дел. Вам будет очень трудно оценить собственные возможности.

Козерог 

Воздержитесь от экспериментов. Верность традициям приведет к серьезным успехам.

Водолей 

Умение находить общий язык со всеми обещает сделать неделю удачным периодом. 

Рыбы 

Вы ощутите прилив сил и энергии. Однако надо правильно распорядиться таким подарком.

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