Браслет Honor Band 5 приходит в Россию по цене Xiaomi Mi Band 4. Что брать?

Компания Huawei 16 августа начинает продавать в России умный браслет Honor Band 5. Официальная стоимость, указанная на сайте производителя - 2990 рублей. Ровно столько же просит Xiaomi за свой новейший Mi Smart Band 4.

Honor Band 5 оснащен 0,95-дюймовым цветным сенсорным экраном, поддерживает специальные режимы для 10 видов тренировок (бег, плавание, велосипед и так далее), защищен от попадания воды.

Также браслет позволяет управлять камерой смартфона, искать потерянный девайс, отображает уведомления, круглосуточно мониторит сердечный ритм и сон владельца. Кроме того, в Honor Band 5 поддерживаются сменные циферблаты.

Одна из киллер-фич браслета - определение уровня кислорода в крови и уведомление о критически низком его уровне. В описании на российском сайте Huawei такая функция не упоминается, однако, как пишет iXBT, ее включат позже.

Кроме того, в российской версии Honor Band 5 будет отсутствовать модуль NFC, то есть совершать бесконтактные покупки не получится. Конкурирующий Xiaomi Mi Band также поставляется на наш рынок без этой опции. По всей видимости, она совместима лишь с китайскими платежными системами.

Однако при прочих равных Mi Band выглядит немного более функциональным устройством - правда, различия кроются не в базовых возможностях, а в дополнительных. Например, Mi Band 4 позволяет переключать музыку на браслете (у Honor Band 5 из функций удаленного управления - только доступ к камере).

Кроме того, браслет от Xiaomi имеет более емкий аккумулятор - 135 мАч против 100 мАч. Вкупе с энергоэффективным Bluetooth 5.0 (у браслета Honor - только Bluetooth 4.2) трекер Mi Band 4 может обеспечить более длительное время автономной работы в схожих режимах эксплуатации.