Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка

На заседании подготовительной депутатской группы в Верховной раде 14 августа народные избранники устроили эмоциональную словесную перепалку, сообщает украинское издание "Страна".

Все началось с того, что одному из руководителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадиму Рабиновичу было сделано замечание за выступление на русском языке. В ответ Рабинович пояснил, что его избиратели в основном говорят на русском языке, и сказал, что закон о регламенте, на соблюдении которого настаивают его оппоненты, касается заседаний Верховной рады, а не ее подготовительной группы.

"Мы пока не Верховная рада. И там (в законе) идет речь о переводчике. Поэтому я прошу его предоставить", - пояснил Рабинович.

В ответ председательствующий Дмитрий Разумков потребовал, чтобы Рабинович соблюдал регламент. Со своей стороны один из руководителей "Оппозиционной платформы - За жизнь", сославшись на упомянутый регламент, потребовал предоставить ему переводчика.

В спор вмешалась известная своими русофобскими взглядами представитель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. "Хочу напомнить, что господин Рабинович - действующий депутат Верховной рады. Даже послы, которые несколько лет представляют свою страну на Украине, учат украинский язык", - сказала Геращенко.

Едва Рабинович начал говорить о навязанном в свое время официальным Киевом по инициативе националистов законе о языке, как Геращенко в довольно резкой форме предложила отключить ему микрофон.

Перепалка завершилась тем, что Разумков призвал всех присутствующих на заседании соблюдать регламент и неожиданно сообщил о том, что Геращенко вызвалась на время стать переводчиком для Рабиновича.