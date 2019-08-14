Дмитрий Медведев провел встречу с главой Роспотребнадзора

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил современные тенденции в деятельности Роспотребнадзора с руководителем федеральной службы Анной Поповой.

Работы у ведомства, занимающегося защитой прав потребителей, много - каждый год оно принимает разными способами до одного миллиона обращений. И если четыре-пять лет назад большинство относились к сфере торговли, то сейчас почти 60% жалоб приходятся на разного рода услуги. Больше всего в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Растет удельный вес жалоб на транспортную услугу, медицинскую услугу и образовательную услугу, чего какое-то время назад мы еще не видели", - подчеркнула Попова.

Медведев такие перемены посчитал естественными. Раньше торговля занимала доминирующее положение, и люди чаще обращались к услугам торговых организаций. Теперь сфера услуг многообразнее. Премьер привел в качестве примера каршеринг, которого, в принципе, не существовало пять лет назад.

"С другой стороны то, что количество таких обращений увеличивается, отчасти позитивный факт, - считает председатель правительства. - Это свидетельствует не только о каких-то провалах, которые, наверное, тоже можно фиксировать, но и о том, что общая грамотность людей в смысле защиты своих прав повышается, и они могут в оперативном порядке сразу пожаловаться".

Раньше бы граждане ничего делать не стали, а теперь жалуются, рассчитывая, что недостатки будут устранены, а лица, нарушившие их права, - привлечены к ответственности.