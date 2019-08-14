Два округа в Калифорнии подали в суд на Трампа

Два округа американского штата Калифорния - Сан-Франциско и Санта-Клара - подали иски в суд с требованием отменить меры Белого дома по ужесточению получения виз и green card. Истцы настаивают на том, что новые правила ограничивают легальную иммиграцию.

"Новое распоряжение администрации Трампа - это незаконная и глупая атака на иммигрантов", - цитирует РИА Новости юрисконсульта Санта-Клары Джеймса Уильямса. По его словам, распоряжение вынудит приезжих отказываться от необходимых им государственных социальных программ.

Напомним, администрация Дональда Трампа опубликовала постановление, способное резко сократить количество легальных мигрантов. Речь в перспективе идет об отклонении заявок на получение green card (виде на жительство) и ряда виз. Многим заявителям на получение green card и визы может быть отказано, если у них низкий доход или недостаточное образование, а также если они, въезжая в США в ожидании получения вида на жительство, используют такие льготы, как медстраховка Медикейд, талоны на питание и жилищные ваучеры.