Двум кораблям ВМС США отказано в заходе в порт Гонконга

Двум кораблям ВМС США отказано в праве захода в порт Гонконга, передает ТАСС информацию агентства Рейтер. Речь идет о десантном корабле-доке Green Bay, который запрашивал разрешение на посещение порта в августе, и ракетном крейсере Lake Erie, который планировал заход в сентябре.

Причина отказа не указана, но аналитики связывают это с длящимися на острове уже второй месяц акциями протеста. Там, напомним, молодежь массово протестует против законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Китайские власти обвинили Вашингтон в контактах с оппозицией, что ухудшило и без того непростые двусторонние отношения.