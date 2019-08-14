Врачи: каждый новый ресторан фастфуда в разы увеличивает число инфарктов

Кардиологи установили связь ресторанов фастфуда с распространением болезней сердца. В целом на каждое новое заведение быстрого питания регистрируется по четыре новых случая инфаркта в год. Об этом сообщается в отчетных материалах с 67-й научной конференции Кардиологического общества Австралии и Новой Зеландии.

Автор исследования Тарунприт Салуджа сообщил, что исследование проходило в сельских и городских районах Нового Южного Уэльса. Врачи проанализировали состояние 3 070 человек, госпитализированных с сердечным приступом с 2011 по 2013 год. База данных содержала данные пациентов, что позволяло анализировать окружающую среду быстрого питания. В своей работе медики учли возраст, ожирение, высокое кровяное давление, курение, диабет и другие факторы, способные повысить риск инфаркта.

"Известно, что употребление фаст-фуда связано с более высокой вероятностью смертельных и нефатальных сердечных приступов. Несмотря на это, наблюдается быстрый рост закупок и доступности фаст-фуда. Это подчеркивает необходимость изучения роли доступности продуктов питания в вероятности сердечного приступа", - сообщил автор исследования.

Вначале медики записали общее количество учреждений быстрого питания и проанализировали ассоциацию между плотностью ресторанов и сердечными приступами.

"Предыдущие исследования показали, что плохая питательная ценность, высокое содержание соли и насыщенных жиров в фаст-фуде связано с болезнями сердца, но роль большего доступа к этим ресторанам была менее ясной", - сказал г-н Салуя.

Профессор Йерун Бакс сказал: "Это исследование подчеркивает влияние пищевой среды на здоровье. В дополнение к регулированию местоположения и плотности точек быстрого питания, местные власти должны обеспечить хороший доступ к супермаркетам со здоровой пищей."