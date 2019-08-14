Новости

В Коми дожди отрезали жителей четырех сел от большой земли 11:27
В Нижнем Новгороде реабилитацией пациентов займутся роботы 11:21
Прохоров продаст "Бруклин" за рекордные 2,35 миллиарда долларов 11:21
В Приамурье памятник героям ВОВ после скандала будет без рисунков 11:19
Александр Осипов: Дальний Восток - это крупнейшая стройка страны 11:17
Зенитчики поразили воздушные цели в Астраханской области 11:10
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов 11:09
СМИ: Утром в день смерти Эпштейна из его камеры раздались стоны и крики 10:59
В Костроме полицейского уволили за торговлю данными мертвецов 10:59
Эксперт оценил идею запрета в России старых автомобилей 10:56
Житель астраханского хутора погиб на пожаре 10:50
Устройство пистолета Лебедева показали на видео 10:46
В Крыму потребовали не нарушать статус Северо-Крымского канала 10:44
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев 10:43
Жара не вернется в Москву до конца лета 10:34
В аварии под Сургутом погибли два человека 10:28
На Камчатке открылся Музей мусора 10:26
Врачи: каждый новый ресторан фастфуда в разы увеличивает число инфарктов 10:25
Жителя Ростовской области задержали за убийство тещи 10:22
В Барнауле предотвратили крушение прогулочного теплохода 10:12
В Омской области ребенок пропал из запертой машины в лесу 10:09
Первые фото: новый Kia Mohave не будет отличаться от концепта 10:04
Убийца девятилетней школьницы из Братска осужден на 20 лет 10:03
Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов 10:02
Агрессивный грибок поставил под угрозу экспорт главного товара Колумбии 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
14.08.2019 10:25
Рубрика: Общество

Врачи: каждый новый ресторан фастфуда в разы увеличивает число инфарктов

Текст: Николай Грищенко
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Кардиологи установили связь ресторанов фастфуда с распространением болезней сердца. В целом на каждое новое заведение быстрого питания регистрируется по четыре новых случая инфаркта в год. Об этом сообщается в отчетных материалах с 67-й научной конференции Кардиологического общества Австралии и Новой Зеландии.

Автор исследования Тарунприт Салуджа сообщил, что исследование проходило в сельских и городских районах Нового Южного Уэльса. Врачи проанализировали состояние 3 070 человек, госпитализированных с сердечным приступом с 2011 по 2013 год. База данных содержала данные пациентов, что позволяло анализировать окружающую среду быстрого питания. В своей работе медики учли возраст, ожирение, высокое кровяное давление, курение, диабет и другие факторы, способные повысить риск инфаркта.

Фото: Reuters.
В Минздраве обсуждают включение пластических операций в полис ОМС

"Известно, что употребление фаст-фуда связано с более высокой вероятностью смертельных и нефатальных сердечных приступов. Несмотря на это, наблюдается быстрый рост закупок и доступности фаст-фуда. Это подчеркивает необходимость изучения роли доступности продуктов питания в вероятности сердечного приступа", - сообщил автор исследования.

Вначале медики записали общее количество учреждений быстрого питания и проанализировали ассоциацию между плотностью ресторанов и сердечными приступами.

"Предыдущие исследования показали, что плохая питательная ценность, высокое содержание соли и насыщенных жиров в фаст-фуде связано с болезнями сердца, но роль большего доступа к этим ресторанам была менее ясной", - сказал г-н Салуя.

Профессор Йерун Бакс сказал: "Это исследование подчеркивает влияние пищевой среды на здоровье. В дополнение к регулированию местоположения и плотности точек быстрого питания, местные власти должны обеспечить хороший доступ к супермаркетам со здоровой пищей."

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 человек
Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов
Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю
Володин: Решение о гражданстве Украины для россиян принято в США