Гериатры назвали продукты, продлевающие молодость

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Рубрика: Общество

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Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 179(7937)
Традиционная индийская пряность куркума, которую индусы ежедневно добавляют чуть ли не во все блюда, помогает сохранить здоровье мозга и отодвинуть наступление деменции.
Ученые доказали: традиционная индийская пряность куркума помогает сохранить здоровье мозга. Фото: PHOTOXPRESS Ученые доказали: традиционная индийская пряность куркума помогает сохранить здоровье мозга. Фото: PHOTOXPRESS
Ученые доказали: традиционная индийская пряность куркума помогает сохранить здоровье мозга. Фото: PHOTOXPRESS

Об этом со ссылкой на результаты научных исследований сообщил представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии профессор Хидетоши Эндо, приехавший в Москву для участия во Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии.

Исследователи отталкивались от факта, что деменция (старческое слабоумие) встречается среди индийских долгожителей куда реже, чем у их ровесников, живущих в других странах. Кстати, в Японии - стране с самой высокой продолжительностью жизни - деменция довольно распространена, и именно здесь медики активно ищут и анализируют разные возможности по ее профилактике.

Правда, куркумой заинтересовались на другом конце света - в университете Лос-Анджелеса изучали традиционную диету индийцев и обратили внимание на эту пряность (именно куркума придает традиционному индийскому карри его ярко-желтый цвет и специфический аромат). Ученые предположили, что именно регулярное употребление куркумина, которым богата куркума, улучшает память и когнитивные функции. Лабораторные исследования показали, что куркумин обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а это благоприятно влияет на сосуды головного мозга.

Фото: iStock
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В следующем этапе исследований принимали участие добровольцы от 50 до 90 лет, не имевшие проблем с памятью и отмечавшие наличие такой проблемы. В том числе у некоторых из них МРТ показало наличие микроскопических амилоидных бляшек в головном мозге - один из признаков начинающейся болезни Альцгеймера. Всем им было предложено употреблять куркумин не реже двух раз в неделю в дозировке 90 мг на протяжении полутора лет.

Перед стартом все участники прошли специальный тест для определения когнитивных нарушений, а затем тестирование проводилось каждые полгода. Кроме того, те, кто имел бляшки, на заключительном этапе вновь прошли томографию головного мозга.

Результаты оказались впечатляющими: люди, принимавшие куркумин в течение 18 месяцев, намного (примерно на треть) улучшили свою память и внимание. В контрольной группе таких же изменений не было. Более того, повторное сканирование показало и уменьшение наличия амилоида. Сами испытуемые также отмечали, что у них улучшилось настроение. Результаты исследования были опубликованы в American Journal of Geriatric Psychiatry.

Еще один важнейший пищевой компонент, помогающий сохранить здоровые сосуды, а значит, и мозг, - это Omega-3 (комплекс полиненасыщенных жирных кислот). Он так же, как и куркумин, уменьшает воспалительные процессы в сосудах, а еще препятствует отложению "плохого" холестерина на их стенках. Больше всего Omega-3 содержится в жирных сортах морской рыбы (лососевые, скумбрия, сельдь), печени трески. Есть они, хотя и в меньшем количестве, и в некоторых видах растительного масла (льняном, оливковом, тыквенном), а также в орехах и авокадо.

Общество Здоровье
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