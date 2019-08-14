Хуситы послали заминированный дрон в аэропорт Саудовской Аравии

Хуситы запустили из Саны начиненный взрывчаткой беспилотник "Касеф-2" и направили его в сторону саудовского аэропорта в городе Абхе. Дрон упал на севере Йемена, преодолев 35 километров после взлета.

О возможных жертвах падения беспилотника информация не поступала. Аппарат рухнул на объекты и население передает Al Arabiya.

Напомним, противоборство между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. В марте 2015-го одну из сторон конфликта начала поддерживать арабская коалиция. Повстанцы активно задействуют дроны для артиллерийской разведки и корректировки.